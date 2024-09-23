УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

Олексій Тесля
23 вересня 2024, 19:23
73
Рустем Умеров розкрив деталі триваючої цифровізації армії.
Умеров
Рустем Умеров розповів про наступний етап після посилення мобілізації / Колаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

За останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі, розповів глава Міністерства оборони Рустем Умеров.

"Ми втричі збільшили показники мобілізації. І в п'ять разів розширили можливості для тренування українських військових", - пише він у колонці для Forbes Ukraine.

Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

відео дня

Крім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізація армії. Зокрема, Умеров згадав застосунки "Армія+" і "Резерв+".

"У майбутньому чекаємо на запуск "Ветеран+", - анонсував глава Міноборони.

Міністр оборони зазначив, що застосунок "Резерв+" уже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.

"Електронними послугами "Армія+" вже користуються 230 000 військових, від подачі рапортів усіх видів до цифровізації даних щодо здоров'я. Близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", - додав Умеров.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомлялося раніше, свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок
/ фото: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ЗСУ Рустем Умеров
Реклама

Головне за день

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

19:32 Україна
Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

19:23 Україна
Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

19:22 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці 14299

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп 5033

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського 4754

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

Є перші прильоти : РФ атакувала Україну ракетами 4448

Є перші "прильоти": РФ атакувала Україну ракетами

Останні новини

19:32

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

19:23

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

19:22

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

19:10

Російська армія стала армією людожерівПогляд

18:47

Дивіться прем’єру та вигравайте 25 тисяч гривень: телеканал ТЕТ проводить акцію в ефірі нового реаліті-шоу "Найкраща оселя"

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
18:24

Прорвали кордон із мінними полями: у ЗСУ розкрили деталі штурму на КурщиніВідео

18:19

У Харкові пролунали потужні вибухи: перші подробиці про "прильоти"

18:13

Україна може втратити Вугледар: Селезньов заявив про небезпечне оточення ЗСУ

17:50

Російські школярі спалили Мі-8 в Омську

Реклама
17:44

ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового: військовий назвав умову

17:43

Чому не можна казати "один кросівок": якої помилки варто уникатиВідео

17:16

У Стармера відповіли на запитання щодо дозволу бити Storm Shadow по цілях у Росії

16:59

Прориваються до міста: скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська

16:38

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

16:32

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня

16:30

Як вивести плями від червоного вина з чого завгодно: експерти назвали найкращі засоби

16:18

Загроза нової війни на Близькому Сході: в США звернулись до Ізраїлю із закликом

16:18

Церковне свято 24 вересня: що заборонено робити у день святої Фекли

16:11

Морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області та взяли полоненихВідео

16:10

Ціни на овочі та фрукти в Україні "злетіли": що подорожчало найбільше за тиждень

Реклама
16:08

Жодної комахи в оселі більше не буде: 5 способів, як позбутися від мух народними засобамиВідео

16:06

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

16:02

Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

15:34

"Вдягнуті на понад 10 млн грн": експерт порахував ціну "обвісу" сім’ї депутата від фракції Порошенка, якого застали на Мальдівах

15:25

"Новітня зброя РФ": чому після удару по складу в Торопці почались землетрусиВідео

15:09

РФ просунулася в Харківській області: у розвідці Британії назвали напрямокВідео

15:06

ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

14:55

Вдарить +28 градусів: коли в Україні різко потепліє

14:49

Навіщо потрібні 3 відсіки в пральній машині: чому важливо їх не переплутати

14:47

Ціна просто космос: яке пиво найдорожче у світі

14:11

На телеканалі 2+2 стартує прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов" новини компанії

13:58

"Що буде, те буде": Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

13:56

Знають одиниці: чому птахи не вмирають на високовольтних дротах - просте поясненняВідео

13:48

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

13:29

"Червону лінію перетнуто": одна з країн, які передали Україні F-16, висловилася про удари по РФВідео

13:19

"Наступні місяці будуть вирішальними": Зеленський у США зробив важливу заяву

13:04

Черговий провал Росії: що сталося під час вибуху ракети "Сармат" у РФ

12:52

І зігрієтеся, і заощадите: які дрова краще для опалення будинку

12:50

Ще більше міст України під загрозою: РФ збільшила дальність ударів КАБів - Братчук

12:41

Накриє спека з Туреччини та Балкан: якою буде погода в Україні з 23 по 29 вересня

Реклама
12:35

Стратегія РФ "тріщить по швах": ворог в паніці намагається втриматись на Харківщині

12:29

З "Кинджалів" на "Іскандери": Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФВідео

12:26

Була в супроводі чоловіка: який вигляд має Кейт Міддлтон після хіміотерапії

12:09

Чоловік "ніколи не мав гарної стрижки" і звернувся до перукаря - що з цього вийшлоВідео

11:59

У Москві сплюндрували могилу путініста МасляковаВідео

11:43

4 знаки зодіаку, яким судилося стати великими

11:40

Біля одного із міст ситуація критична: боєць ЗСУ розповів про загострення на фронті

11:38

Авокадо дозріває за 10 хвилин: геніальна підказка кулінарного експерта

11:36

Готували захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУФото

11:21

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти