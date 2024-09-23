Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

Рустем Умеров розкрив деталі триваючої цифровізації армії.

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Рустем Умеров розповів про наступний етап після посилення мобілізації / Колаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

За останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі, розповів глава Міністерства оборони Рустем Умеров.

"Ми втричі збільшили показники мобілізації. І в п'ять разів розширили можливості для тренування українських військових", - пише він у колонці для Forbes Ukraine.

Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

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Крім цього, міністр розповів, що зараз відбувається цифровізація армії. Зокрема, Умеров згадав застосунки "Армія+" і "Резерв+".

"У майбутньому чекаємо на запуск "Ветеран+", - анонсував глава Міноборони.

Міністр оборони зазначив, що застосунок "Резерв+" уже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.

"Електронними послугами "Армія+" вже користуються 230 000 військових, від подачі рапортів усіх видів до цифровізації даних щодо здоров'я. Близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", - додав Умеров.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомлялося раніше, свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

/ фото: Главред

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