Їхали з ранами: 8-річному автору "Маріупольського щоденника" вдалося з родиною врятуватися від окупантів

8-річному автору "Маріупольського щоденника" вдалося з родиною виїхати / скріншот з відео / Євген Сосновський

Маленький хлопчик Єгор Кравцов, автор трагічного "Маріупольського щоденника", зміг на 100-й день війни вибратися зі знищеного російськими окупантами Маріуполя і дістатися до Запоріжжя. Про це розповіла його мати Олена Кравцова в ефірі єдиного телемарафону.

Жінка каже, що вони виїжджали в такому складі - вона сама, бабуся Тетяна і двоє дітей – Єгор і Вероніка. Причому і у Кравцової, і у хлопчика з дівчинкою були поранення.

За словами Олени, евакуація була для них дуже важка. Сім'я намагалася виїхати практично місяць, але в Маріуполі вкрай складно було знайти надійного перевізника.

Крім того, Кравцови не хотіли проходити через процедури фільтрації окупантами. Але без неї можна було доїхати тільки до селища Мангуш. А далі окупанти не випускали нікого.

Щоб пройти фільтрації, доводиться заздалегідь записуватися. Людям доводиться чекати від місяця або більше. Коли виїжджала сім'я Кравцових, фільтрацію проводили людей, які були в черзі 2300-ми, а всього запис досягав 7600 прізвищ. Як каже Олена, за день перевірку проходять близько 40 осіб.

Але Кравцових як поранених пропустили без черги - в той же день, коли вони приїхали в Мангуш. Деталі проходження пекельної процедури їх сім'єю жінка не стала озвучувати.

Кравцовим все ж вдалося благополучно дістатися до Запоріжжя. Але надовго залишатися тут вони не планують і мають намір здійснити вояж до Києва. На запитання журналістів, чи не думала сім'я про виїзд за кордон, Олена впевнено відповіла, що такий варіант вони не розглядають.

"З України я однозначно не збираюся виїжджати. Як я кажу, не Потім ми повернулися, щоб їхати кудись далі. Плануємо в Київ. Можливо, в якесь інше місто, але на території України", - підсумувала вона.

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Маріупольський щоденник маленького Єгора:

На початку травня в мережі маріуполець Євген Сосновський опублікував щоденник свого 8-річного двоюрідного онука Єгора, який той вів у знищуваному російськими окупантами Маріуполі.

Хлопчик записував те, що відбувається в місті, а також все, що відбувалося з його сім'єю. Мільйони українців потрясли скупі і суворі рядки, написані кривим хлопчачим почерком.

"У мене померли дві собаки і бабуся Галя. І - улюблене місто Маріуполь, за весь цей час, з 24 числа", — писав Єгор.

Хлопчик, крім усього іншого розповідав, що отримав серйозні поранення – у нього рана на спині. Крім того, в результаті обстрілу РФ поранення отримали 15-річна сестра (розсічення голови) і його мама (у 38-річної мами – поранена рука і Діра на нозі).

Самому Сосновському вдалося виїхати, але маму Єгора в необхідності евакуюватися переконати він не зміг. Вона з хлопчиком та іншими дітьми залишилася там, побоялася обстрілів в дорозі. І головне - не знала, куди саме їхати і на які гроші жити.

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