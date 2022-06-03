Окупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського ролика

Тіла вони вивезли до братської могили, щоб замести сліди свого злочину.
Російські загарбники розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі, щоб зняти це на відео і використати для створення пропагандистського відеоролика для російських ЗМІ.
Внаслідок обстрілу однієї з багатоповерхівок загинули шестеро людей – п'ятеро чоловіків та одна жінка. Про це повідомляє у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.
Він розповів, що зараз російські окупанти розбирають завали знищених ними будинків. Коли в цьому будинку вони знайшли під завалами шість тіл, то одразу забрали їх і вивезли до братської могили у селі Виноградне, очевидно, замітаючи сліди свого злочину.
Будинок, про який йдеться, розташований у районі вул. Пашковського та пр. Першого травня.
Андрющенко нагадав, що пропагандистське відео, на якому російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру, з’явилося раніше на Russia Today (RT).
Відео з розстрілом будинку російськими загарбниками можна побачити тут:
Раніше повідомлялося, що терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів. Під розстріл можуть потрапити ті, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
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