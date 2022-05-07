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"Померли собаки і бабуся Галя": мама хлопчика, який вразив Україну щоденником, залишилася з ним у Маріуполі

7 травня 2022, 12:41

Літопис жахів російської окупації, яку веде маленький Єгор, його двоюрідний дідусь Євген Сосновський сфотографував та виклав у Мережу.

Маріуполь, хлопчик
Мама хлопчика, що потрясла Україну щоденником, залишилася з ним в Маріуполі / скріншот з відео / t.me/Pravda_Gerashchenko

Днями родичам Єгора, того самого хлопчика з Маріуполя, фотографії сторінок щоденника якого потрясли всю Україну, вдалося вирватися зі знищуваного російськими окупантами міста, але він з матір'ю досі залишається в Маріупольському пеклі. Про це повідомляє ТСН.

"У мене померли дві собаки і бабуся Галя. І - улюблене місто Маріуполь, за весь цей час, з 24 числа", — від болю в цих скупих рядках здригнулася вся Україна.

Літній чоловік, його двоюрідний дід Євген Сосновський, прихистив сім'ю Єгора, тому що їх будинок знищила російська артилерія. Але разом вдалося ховатися недовго - незабаром зруйнували і житло Сосновського. Тоді їм довелося піти в підвал. І саме там хлопчик почав вести щоденник.

"Там, звичайно, Армагеддон був. Я вийшов з під'їзду, перед під'їздом лежить обгорілий труп. Хтось із нашого під'їзду спалахнув, вибіг, але не встиг добігти. Відразу і впав. На 7 поверсі в нашому під'їзді був лежачий дідусь, діти його потім прийшли, хоча б знайти останки діда, щоб поховати, але там не залишилося навіть останків, вигорів абсолютно весь. Саме - це те, що "помер Маріуполь". Цей хлопчик пише, що помер Маріуполь. Ці слова, звичайно, вони дуже ріжуть і чіпляють. Ось він все так побачив. З помилками, з каракулями якими-небудь. Ніхто йому не говорив писати ці щоденники, це він чомусь вирішив. Написав", - розповідає Сосновський.

Перші більш-менш працюючі евакуаційні коридори з Маріуполя вдалося відкрити всього тиждень тому. Сосновський відразу зібрався їхати, але маму Єгора в необхідності евакуюватися переконати не зміг. Вона з Єгором та іншими дітьми залишилася там, побоялася обстрілів в дорозі. І головне - не знала, куди саме їхати і на які гроші жити.

"Вона боїться, як оплачувати квартиру, це потрібно постачати дітей, вона побоялася, що вона сама не потягне. Там залишається мама-пенсіонерка, пенсія теж невелика, і вона просто не впевнена, щоб змогла", — передає її слова Сосновський.

Чоловік каже, що Єгор з сестрою і матір'ю досі залишаються в зруйнованому місті. І зв'язку з ними немає ніякої. Сосновський переконаний, що хлопчик продовжує вести щоденник. А його рідні та близькі регулярно моляться, щоб всі вони залишилися живі і зуміють виїхати з Маріуполя.

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Нагадаємо, раніше близько п'яти сотень мирних жителів вдалося вивезти з Маріуполя і "Азовсталі" під час операції з евакуації.

Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram. За його словами, вивезти людей з розбомбленого окупантами міста було дуже складно.

"Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Спасибі за допомогу ООН", - написав Єрмак.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Маріуполя новини України війна Росії та України
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