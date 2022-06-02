Окупанти "узаконили" смертну кару в Маруіполі: розстрілюють вірних Україні

Окупанти "узаконили" смертну кару в Маруіполі / УНІАН

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

В Маріупольській міськраді зазначили, що окупанти саджають до в'язниці або розстрілюють усіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше одного держслужбовця страчено шляхом розстрілу.

"Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців і намагалися доставити продукти з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомленні.

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Раніше пілот, який літав у блокадний Маріуполь, розповів, як доставлялася допомога захисникам України та мирним жителям, які залишалися в місті. Головна складність була в тому, що допомогу потрібно було привезти на 100 км в глибину контрольованої ворогом території.

Також повідомлялося, що під час численних невдалих спроб російських окупантів запустити водопостачання в Маріуполі з численних братських могил у місті водою вимило тіла вбитих агресорами городян. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, такі тіла росіяни збирають і звозять в супермаркети, оскільки морги в місті давно переповнені.

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