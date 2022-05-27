6-річний Ілля з Маріуполі написав листа Борису Джонсону: "я хотів би, щоб у дітей не було війни"

6-річний Ілля з Маріуполя написав листа Борису Джонсону / Новини ФК "Шахтер"

6-річний Ілля Костушевич вижив у безжально розтрощеному Маріуполі, але залишився сам - його батьки загинули. Хлопчик вирішив написати листа прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, у якому розповів про те, чого він найбільше хоче та як живе нині. Фото листа виклали у Telegram-каналі Новини ФК "Шахтер".

Батьки Іллі загинули під час ракетних ударів по Маріуполю. Усі будинки на його вулиці та районі повністю зруйновані.

Дитина вижила, хлопчика врятували з блокади волонтери. Тепер він живе у сім'ї Марії та Володимира Беспалих зі Слов'янська.

Ілля вирішив намалювати прапор України та написати листа Борису Джонсону, який нещодавно звернувся до всіх українських дітей.

"Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас", - написав маленький Ілля.

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Нещодавно у Маріуполі під час розбору завалів розбомбленої багатоповерхівки російські окупанти виявили тіла 200 людей. У них була висока ступінь розкладання. Рашисти залишили тіла на вулиці та відмовились їх забирати. Тепер моторошний сморід відчувається у всьому кварталі.

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Нагадаємо, в Мангуші, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей.

Вже 22 квітня стало відомо про нову таку братську могилу. Згідно супутниковим знімкам, викопані траншеї на території кладовища окупованого села Виноградне з'явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок немає. На фото Maxar за 29 березня вже можна побачити траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

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