У Маріуполі окупанти влаштували звалище з мертвих тіл у супермаркеті / колаж УНІАН / Азов

Під час численних невдалих спроб російських окупантів запустити водопостачання в Маріуполі з численних братських могил у місті водою вимило тіла вбитих агресорами городян. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, такі тіла росіяни збирають і звозять в супермаркети, оскільки морги в місті давно переповнені.

Свої слова чиновник доповнив моторошним фото такого "моргу" в маріупольському супермаркеті на Ленінградському проспекті.

"Маріуполь. Чергові страшні знахідки. У приміщенні супермаркету" Щирий кум " в Лівобережному районі по проспекту Свободи росіяни облаштували трупосвалку. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання і частково - ексгумованих. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдяності і загроз епідемії", - зазначив Андрющенко.

Як каже чиновник, кількість знищених Росією мирних жителів у Маріуполі настільки величезна, що давно не вистачає людей, які могли б поховати тіла.

"Катастрофічна нестача людей для поховання і потужності навіть імпровізованих моргів. До такої міри, що в Москві приступили до проведення окремої рекрутингової кампанії паталогоанатомів", - підсумував Андрющенко.

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Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що кількість братських могил біля Маріуполя з вини російських окупантів все продовжує і продовжує зростати. Такі зміни стали відомі завдяки супутниковим фото, зробленим на початку травня в селищі Старий Крим і в селі Виноградне.

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував саме поблизу Старого Криму - на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшилося з 200 метрів до 340 метрів в довжину – в порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилася кількість траншей. На знімку за 8 травня можна помітити якусь будівельну техніку - цілком ймовірно, екскаватор.

Пізніше стало відомо, що збільшилася площа братської могили на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя. 6 травня супутник Planet Labs зафіксував появу нових траншей - порівняно з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

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