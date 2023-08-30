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"Бавовна" в Криму: дрони атакували район Севастопольської бухти

Анна Ярославська
30 серпня 2023, 09:13 оновлено 30 серпня, 09:17
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Окупований Севастополь атакували БПЛА, до яких також приєдналися морські дрони.
Севастопольська бухта, бавовна
Дрони атакували район Севастопольської бухти / Колаж: Главред, фото: pixabay, Google maps

Вночі 30 серпня в окупованому Росією Севастополі було неспокійно - місцеві жителі чули звуки дронів, а також вибухи та стрілянину. За їхніми словами, голосно було у Нахімівському районі міста, зокрема в районі Севастопольської бухти.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що Севастополь атакували БПЛА, до яких також приєдналися морські дрони.

О 02:53 ночі в центральній частині Севастополя були чутні ракетні пуски та стрільба з автоматичної зброї.

відео дня

Так званий губернатор міста Развожаєв заявив про атаку дронів в районі Севастопольської бухти. За його словами, в районі працювали російські сили ППО. Развожаєв стверджує, що інформації про кількість і тип знищених цілей немає.

Вибухи в РФ вночі 30 серпня

У ніч на 30 серпня у низці міст в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Зокрема, голосно було в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській та Калузькій областях. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників.

За даними росЗМІ, минулої ночі військовий аеродром в Пскові атакували безпілотники. Прогриміли щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів". В результаті було пошкоджено чотири літаки Іл-76.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили в нічних атаках Україну. Повідомляється, що "спроба атаки БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії була припинена".

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