У Зеленського анонсували нові удари дронів по критичній інфраструктурі РФ

Якщо РФ завдаватиме ударів по критичних об'єктах в Україні, то отримає відповідь, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прогнозує нову "бавовну" у РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк нагадав слова глави ГУР Кирила Буданова про те, що війна в повному обсязі повинна перейти на територію Росії.

"Це об'єктивний історичний процес, і тому безпілотників (над Росією – ред.) буде більше і більше", - підкреслив він в інтерв'ю 24 каналу.

Разом з тим представник ОП не виключає, що природа цих безпілотників не буде встановлена до кінця війни.

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"Вони будуть мати різне походження, вони будуть запускатися з території Росії її громадянами, завдаючи істотної шкоди країні-агресору", - не виключив він.

Співрозмовник каже, що якщо Росія завдаватиме ударів по критичних об'єктах в Україні, то відповідно критичні об'єкти в самій РФ також можуть постраждати.

"Це призведе до обвалення великих виробництв і критичної інфраструктури в Росії, адже це гра двостороння, правильно? Ми з вами розуміємо це. Адже це не початок війни", - додав Подоляк.

"Бавовна" у РФ

Раніше у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" в Росії. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував атаки невідомих дронів по Росії. Він зазначив, що скоро ударів по території Росії побільшає. Він підкреслив, що окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії.

Нагадаємо, раніше в Криму дрони атакували район Севастопольської бухти. Місцеві жителі чули звуки дронів, а також вибухи і стрілянину. За їх словами, голосно було в Нахімовському районі міста.

Буданов раніше анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава ГУР зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

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