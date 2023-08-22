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"На днях побачите": Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму

Ангеліна Підвисоцька
22 серпня 2023, 19:17 оновлено 22 серпня, 19:26
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Голова ГУР зазначив, що в Криму є багато людей, які чекають на "бавовну" та звільнення півострова від окупантів.
Кирилл Буданов, ВСУ
Буданов анонсував нову бавовну в Криму / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот з відео

У незаконно анексованому Криму "на днях" буде нова "бавовна". Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов анонсував "знищення окупантів" на півострові. Про це він заявив під час поїздки у деокупований Ірпінь на Київщині.

Він зазначив, що у Криму є багато людей, які бояться ударів ЗСУ. Водночас там багато і тих, хто чекає на це і хоче, щоб півострів був звільненим від росіян.

"Ось для того ми і маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, руху опору на тимчасово окупованих територіях, і просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що в принципі і робиться, ви це бачите і на днях ще побачите", - сказав Буданов.

відео дня

Перспективи деокупації Криму

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом. Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Маломуж.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. Звільнення Кримського півострова – ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Ходжес.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії новини Криму Кирило Буданов
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