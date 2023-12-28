Нова тактика ударів по Україні: стало відомо, чим і коли планує бити ворог

Росіяни змінюють тактику застосування БПЛА, розповіла Наталія Гуменюк.

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РФ активізує застосування дронів-камікадзе, розповіла Наталія Гуменюк / Колаж: Главред, Фото: Telegram, скріншот

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику повітряних ударів РФ по Україні.

За її словами, окупанти змінили тактику запуску безпілотників по Україні. Про це повідомляє Суспільне.

Представник Сил оборони півдня України уточнила, що росіяни змінюють тактику застосування БПЛА, щоб виснажити українську ППО.

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"Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували проходження дронів прямо серед житлових кварталів, де в принципі не можуть бути розміщені стаціонарні системи ППО", — уточнила вона.

При цьому Гуменюк не виключає, що під час останньої нічної атаки росіяни намагалися виявити системи ППО, тому і вибирали такі "складні маршрути".

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що російські дрони збивали у 8 українських областях. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, ворожа армія в ніч з 25 на 26 грудня випустила по Україні 18 дронів-камікадзе "Шахед". Українській протиповітряній обороні вдалося збити 12 ворожих БПЛА.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 25 грудня, окупанти випустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Шахед". Українська протиповітряна оборона збила 29 ворожих безпілотників.

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