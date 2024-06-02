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Удари HIMARS і Storm Shadow: ЗСУ битимуть по двох областях РФ – прогноз

Олексій Тесля
2 червня 2024, 02:10
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ЗСУ на першому етапі можуть бити по ворогу кількома видами озброєнь, каже Олександр Мусієнко.
Удари HIMARS і Storm Shadow: ЗСУ битимуть по двох областях РФ – прогноз
/ Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 81 окрема аеромобільна бригада, facebook.com/musiienkoua

Після схвалення Заходом ударів України іноземною зброєю по території РФ щонайменше варто чекати найближчими годинами на удари по скупченню ворога в Бєлгородській і Курській областях, заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як зазначив він в ефірі інформаційного телемарафону, ворог формує свої угруповання за 10-15 км від кордону з Україною.

"Треба їм продемонструвати, що так вони поводитися більше не зможуть. Я думаю, що так і діятимуть наші Сили оборони", - каже експерт.

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При цьому він не виключив, що ЗСУ на першому етапі можуть бити по ворогу видами озброєння, які є, у 50-кілометрову зону.

"Для цього є, виходячи з того, що повідомляють, системи HIMARS - одразу кажу, з поправкою на ракети GMLRS на 80 км, тому що HIMARS застосовує і ATACMS, але з ними складніше. Друге - це артилерія, практично вся, яка є, її можна застосовувати. Наступне - можна застосовувати авіацію, це британці і французи, SCALP і Storm Shadow", - сказав співрозмовник.

Водночас він вважає, що згодом Захід може розширити список об'єктів і територій у РФ, по яких партнери дозволять Україні завдавати ударів.

"На це потрібен час. Захід зараз подивиться на реакцію, що Росія не біжить застосовувати ядерну зброю, і почнуть далі дозволяти. Тому що зараз це поки що ті об'єкти, які застосовуються для нападу безпосередньо або планується застосувати, тобто війська, артилерія, системи С-300, які є на прикордонному, склади з боєприпасами, їх можна вражати", - додав Мусієнко.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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