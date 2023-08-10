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Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов - ГУР

Андрій Ганчук
10 серпня 2023, 19:30 оновлено 10 серпня, 19:37
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Режим Володимира Путіна продовжує втрачати контроль над ситуацією в країні-агресорі Росії, сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
ГУР, удари по Москві
Росія повинна вивести війська з України - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Географія ударів по Москві та Московської області розширюється, що свідчить про втрату режимом Володимира Путіна контролю над обстановкою в Росії. Країна-окупант постала перед вибором: або повернути засоби ПРО і ППО з військами додому, або робити вигляд, що "все за планом". Росіянам стане спокійніше, якщо Кремль виведе свої збройні сили з України. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом речник військової розвідки розповів про те, що ударів по Москві стає не просто більше – вони стають ще точнішими.

"І їхня географія розширюється. Це означає, що ситуацію режим Путіна на Росії контролює все менше і менше. І дійсно, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яна ні на кого не нападала", - зазначив Юсов.

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За його словами, Росія, як держава, так і суспільство, зіткнулася з дилемою: або повернути засоби протиповітряної, протиракетної оборони і війська з України додому, або робити вигляд, що все, мовляв, "йде за планом".

Втім, на думку спікера ГУР, якщо Москва виведе всі свої війська, видасть Києву військових злочинців і відшкодує збитки, росіянам "буде безпечніше".

"Якщо РФ виведе всі війська з окупованих українських територій, видасть військових злочинців і відшкодує всі збитки, завдані українському народу і Україні, то, звичайно, жити їм буде легше, спокійніше і безпечніше", - підкреслив Андрій Юсов.

Удари по Москві

Невідомі безпілотники продовжують завдавати ударів по столиці агресора Росії Москві.

У ніч на 1 серпня під час атаки БПЛА була атакована одна з веж Москва-Сіті - елітного московського ділового центру. Згідно з даними преси, на 21 поверсі вежі розташоване Міністерство економічного розвитку. Також у Москва-Сіті знаходяться ще 2 відомства – Міністерство цифрового розвитку і Мінпромторг.

9 серпня прогримів вибух у Московській області - місті Сергієв Посад, яке розташовано в 70 км від Москви. Вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що належить військово-технічній компанії окупантів Ростех.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Україні треба бити по Москві, щоб посилити свою позицію на будь-яких перемовинах. На думку політолога, Київ повинен управляти війною, щоб не допустити діалогу на невигідних для себе умовах.

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