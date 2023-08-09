'Гриб росте, так страшно': під Москвою пролунав потужний вибух - що відомо

Вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що є частиною військово-технічної компанії "Ростех".

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Під Москвою прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram

У середу, 9 серпня, потужний вибух прогримів в Московській області РФ - в місті Сергієв Посад в 70 кілометрах від столиці країни-агресора ФР. Поблизу місця інциденту підіймається стовп диму.

Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Російські Telegram-канали пишуть, що постраждали понад 10 осіб.

Місцеві жителі стверджують, що вибухнув безпілотник.

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Повідомляється також, що вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що є частиною військово-технічної компанії "Ростех".

Вибух на підприємстві "Ростех" в Московській області наскільки потужний, що росіяни почала евакуацію. Вибухом вибило вікна досить далеко від заводу.

Місцеві жителі публікують відео стовпа диму на місці вибуху зі словами: "Ось такий гриб росте, якийсь вибух був. Ой, як страшно!".

Дивіться відео - Кадри вибуху в Сергієвому Посаді:

​ У Сергієвому Посаді прогримів вибух / скріншот ​

Також у Мережі з'явилися кадри з території заводу. Повідомляється, що вибух прогримів всередині ангара 40х40 метрів, який використовувався як склад з піротехнікою. Його зруйнувало повністю.

Під завалами можуть перебувати росіяни. Кількість постраждалих, за останніми даними, збільшилася до 25.

Дивіться відео - Кадри з території заводу, де прогримів вибух:

Один із співробітників заводу, не церемонячись у виразах, сказав, що завод серйозно постраждав. Його самого відкинуло вибуховою хвилею.

Дивіться відео - Росіяни не стримують емоцій з приводу того, що сталося на заводі:

Момент вибуху на оптико-механічному заводі потрапив на камери відеоспостереження - дивіться відео:

Момент вибуху на оптико-механічному заводі / скріншот

Довідка. Загорський оптико-механічний завод є провідним розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.

Там виробляли, зокрема, оптичні приціли, тепловізори (на імпортних матрицях) і головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення.

Атаки дронів на Москву

У ніч на середу, 9 серпня, столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

У ніч на 1 серпня центр Москви також атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ. Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцово і Кубинці.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву та Підмосков'я.

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