Вночі під Москвою пролунали потужні вибухи: в Домодєдово спалахнула сильна пожежа

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресора РФ вночі знову атакували безпілотники.

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Пожежа в Домодєдово спалахнула після вибуху вночі 10 серпня / Колаж: Главред, фото: Telegram

У місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Як повідомляє Astra в Telegram з посиланням на слова очевидців, близько третьої години ночі в Домодєдово прогриміли вибухи, після яких почалася пожежа.

"Велика пожежа в підмосковному Домодєдово. Горить автосервіс на площі 1000 "квадратів". Як нам повідомляють місцеві жителі, вибухнули балони з газом. В даний момент екстрені служби займаються гасінням вогню", - повідомляє Telegram-канал Shot.

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За даними каналу, пожежу було локалізовано. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Домодєдово спалахнула сильна пожежа / Фото: Telegram

Пропагандистське видання РИА Новости пише з посиланням на регіональне МНС, що в Домодєдово горить автосервіс на площі 1 тис. кв. м.

Дивіться відео - Кадри потужної пожежі в Домодєдово:

Скріншот повідомлення в Telegram

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресора РФ атакували безпілотники.

За його словами, приблизно о четвертій ранку протиповітряна оборони збила два дрони, які рухалися в напрямку Москви.

За даними Собяніна, один безпілотник був знищений в Калузькій області, а інший - в районі Центральної кільцевої автомобільної дороги.

Водночас російське видання SOTA написало, що над московськими аеропортами "Домодєдово" та "Внуково" закрили небо, оголошено режим "Килим". Повідомляється, що це випливає з переговорів диспетчера та одного з бортів над петербурзьким "Пулковим".

За даними журналістів, літаки, які мали сісти в російській столиці, летять у Санкт-Петербург і Шереметьєво.

Вибухи в Підмосков'ї 9 серпня

9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу прогриміли потужні вибухи. Підприємство розташоване в 70 км від Москви.

Після вибуху над прилеглими населеними пунктами піднявся стовп густого диму, місцева влада оголосила про евакуацію громадян біля епіцентру "бавовни".

При цьому російські пропагандисти повідомляли про нібито вибухи на заводі з виробництва феєрверків, проте на опублікованих очевидцями кадрах видно снаряди, що розлетілися.

У Росії порушили кримінальне провадження про порушення технічних вимог виробництва.

У ніч на середу, 9 серпня, столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

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