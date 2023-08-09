Завод розробляв зброю нового покоління: несподівані деталі вибуху під Москвою

Загорський оптико-механічний завод бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника РФ нового покоління.

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Загорський оптико-механічний завод бере участь у розробці літака Посланник / Колаж: Главред, Фото: topcor.ru, t.me/bbbreaking

Загорський оптико-механічний завод у Підмосков'ї, де прогримів потужний вибух 9 серпня, був одним з учасників розробки російського стратегічного бомбардувальника нового покоління.

Про це свідчать дані на сайті держзакупівель РФ. Як пише видання Агентство, підприємство з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

Серед контрактів підприємства - "виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи по темі шифр: "Посланник-1оеп/Л"". Термін виконання контракту − 2027 рік, вартість робіт - 69 мільйонів рублів.

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Замовником робіт виступає Національний дослідний інститут "Екран" (Самара), який займається в тому числі розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проекту-компанія "Туполєв", держзамовник – міноборони Росії.

Згідно з деталями контракту, стежити за роботами повинні військові представництва міноборони РФ №1205 (Сергієв Посад) і №684 (Самара), що відповідають за контроль якості та приймання продукції для відомства.

Що відомо про новий літак РФ Посланник

Дальній бомбардувальник-ракетоносець розробляє компанія "Туполєв" для міноборони РФ з 2009 року. Літак спроектований за схемою "літаюче крило", в конструкції будуть широко застосовуватися технології і матеріали, що знижують помітність (технологія "стелс").

Повідомляється, що бомбардувальник буде здатний нести існуючі та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю, а також буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Пропагандисти РФ стверджують, що новий літак РФ нібито зможе долати передові рубежі протиповітряної оборони НАТО непоміченим.

Нагадаємо, під Москвою прогримів потужний вибух. Вибух стався в районі Загорського оптико-механічного заводу, що є частиною військово-технічної компанії "Ростех". Місцеві жителі стверджують, що вибухнув безпілотник. Вибух на підприємстві "Ростех" в Московській області наскільки потужний, що росіяни почала евакуацію. Вибухом вибило вікна досить далеко від заводу.

Раніше експерт спрогнозував, як вибух на збройовому заводі в РФ вдарить по озброєнню окупантів. Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман прокоментував потужний вибух в місті Сергієв Посад в 70 кілометрах від Москви, який прогримів на Загорському оптико-механічному заводі. За його словами, оптика, яка виробляється на цьому заводі, використовується в прицілах військової техніки РФ.

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