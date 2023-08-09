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Удари по Москві і перенесення війни до РФ посилять Україну у діалозі - Загородній

Андрій Ганчук
9 серпня 2023, 12:44 оновлено 9 серпня, 12:58
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Україна повинна управляти війною, інакше може з'явитися ризик того, що перемовини будуть не в наших інтересах, вважає політичний експерт Тарас Загородній.
Загородній, Кремль
Україні потрібна своя зброя, щоб завдавати ударів по Москві - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Україні потрібно завдавати ударів по Москві, Новоросійську та іншим стратегічним об'єктам на території країни-агресора Росії. Перенесення війни призведе до посилення позиції Києва на будь-яких перемовинах. Якщо не вдаватися до таких кроків, перемовні процеси можуть піти не на користь української держави. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україні для сильної переговорної позиції потрібно завдавати ударів по РФ.

"Україна повинна керувати війною. Чим більше ми будемо бити по території Росії, тим веселіше проходитимуть перемовини в наших інтересах. Якщо ми будемо пасивні, перемовини будуть, але не в наших інтересах – так влаштований мир", - зазначив Загородній.

Аргументуючи свою позицію, він нагадав, як лідери ЄС намагалися добитися від України невигідних для Києва поступок Москві, проте пізніше були змушені змінити свою точку зору.

"Перемовини перманентно ведуться з перших днів війни, тому тут немає приводів засмучуватися. Згадайте, в перші три місяці війни після 24 лютого Європа взагалі пропонувала Україні здатися. Був відомий план прем'єр-міністра Італії Драгі, який складався з чотирьох пунктів, а в перекладі з дипломатичної мови означав одне – "віддавайте території, здавайтеся, закріплюйте нейтральний статус, забудьте про НАТО", тобто всі "хотілки" Російської Федерації. 16 червня минулого року трійка європейських лідерів – Макрон, Шольц і Драгі – приїздила до Києва конкретно з метою умовити Київ здатися. Зеленський сказав тверде "ні" і повіз їх до Бучі, і після побаченого там вони не посміли вимагати від України припинити воювати. Після того багато що змінилося, зокрема, європейські країни були змушені почати допомагати Україні", - розповів Загородній.

"Без перенесення війни на територію РФ нічого не буде"

Політолог дотримується точки зору, згідно з якою удари по території Росії призведуть до того, що Україна отримає сильну позицію на будь-яких перемовинах.

"Без перенесення війни на територію Російської Федерації нічого не буде, оскільки в такому випадку перемовини, які починаються, закінчаться для нас погано. Якщо у нас буде боєздатна армія на момент пермовин, якщо ми будемо завдавати ударів по Москві і Новоросійську, знищимо новоросійські порти, зупинимо експорт російської нафти, перемовини проходитимуть набагато веселіше. Але для цього потрібна своя зброя. Росію не можна недооцінювати.", - пояснив Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, чому Україні потрібно переносити війну до Росії:

Чому США досі не дали ATACMS

На думку експерта, зараз більш явно проявилися протиріччя щодо Європи і США до Росії. Європейські країни тепер вважають РФ чіткою загрозою, а Штати зацікавлені в тому, щоб Росія зіграла потрібну Вашингтону роль в потенційному конфлікті з КНР.

"Більш того, стали також помітні протиріччя між інтересами Європи і США щодо Росії. Якщо Європа вже розуміє, що Росія є екзистенціальною проблемою і загрозою для неї, тоді як Китай в її концепції вважається партнером, то для американців, навпаки, Китай – це суперник і військовий противник, а Росія є проблемою, яка при певному розкладі повинна грати на боці США в потенційному конфлікті з Китаєм. До речі, тому від британців і французів вже надійшли далекобійні ракети, а ось від американців ATACMS досі немає", - вважає аналітик.

Також він додав, що Росія може стати проблемою для багатьох держав, якщо посилиться її вплив в Африці.

"Росія може стати проблемою не тільки для Саудівської Аравії, але і Франції та інших країн. Москва ще з часів СРСР постачає до Африки радянське озброєння, але що буде, якщо туди хлинуть дрони та інші озброєння? Шахеди можуть пролетіти і по французькій базі в Нігері. І що тоді робитимуть інші держави, залишається питанням", - підкреслив Тарас Загородній.

Раніше директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив наслідки ударів по Москві. На думку експерта, ситуація свідчить про те, що вертикаль влади Путіна розсипається, проте поки зарано говорити про розпад Росії.

Нагадаємо, в середу, 9 серпня під Москвою прогримів потужний вибух. У місті Сергієв Посад в 70 кілометрах від столиці країни-агресора Росії, ймовірно, прогримів вибух в районі Загорського оптико-механічного заводу. Підприємство належить військово-технічній компанії Ростех.

Інші новини:

Тарас Загородній новини Москви війна Росії та України мирні переговори з Росією
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