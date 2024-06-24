'Питання у кількості': Буданов сказав, чи можуть ракети ATACMS знищити Кримський міст

Крим - це ключ, щоб змусити Путіна оборонятися.

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Кирило Буданов сказав, чи можуть ракети ATACMS знищити Кримський міст / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Вікіпедія

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, чи може ракета ATACMS знищити Кримський міст.

В інтерв'ю The Philadelphia Inquirer Буданов заявив, що російські окупанти перетворили Крим на величезну військову базу, яка дає змогу контролювати південне узбережжя України. Тому треба зробити все, щоб відрізати півострів від постачання, адже Крим - це ключ, щоб змусити Путіна оборонятися.

Українські морські дрони вже застосовували проти російських бойових кораблів і змусили їх тікати з Криму до Новоросійська. Наступним кроком буде припинення постачання півострова.

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На думку глави ГУР, балістичні ракети ATACMS зможуть знищити міст. А ті, хто вважає, що ракети слабенькі для цього, помиляються.

"Вони повинні читати технічні характеристики. Питання тільки в їхній кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію", - зазначив Кирило Буданов.

Ракети ATACMS - основні характеристики / Инфографика Главреда

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Знищення Кримського мосту

Кримський міст зараз вкрай вразливий. Уже всім зрозуміло, що він приречений і навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкта, вважає дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Крим є досить вразливим логістично. За його словами, щоб російська армія опинилася в пастці, достатньо взяти під вогневий контроль основні локації: Кримський міст, Чонгарські мости і сухопутні перешийки.

Кримський міст - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

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