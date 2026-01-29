Рус
Вдарив ножем прямо в шию: військовий ледь не загинув на Черкащині

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2026, 18:28
Інцидент стався під час сповіщення військовозобов'язаних співробітниками ТЦК та СП.
Вдарив ножем прямо в шию: військовий ледь не загинув на Черкащині
У Черкаській області напали на співробітника ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • У Черкаській області напали на співробітника ТЦК та СП
  • Чоловік вдарив ножем у шию військового
  • Пораненим виявився військовий з досвідом боїв на фронті

У Черкаській області чоловік напав на співробітника ТЦК та вдарив його ножем у шию. Про це повідомляється на сторінці Черкаського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 28 січня. Як стверджують у ТЦК, співробітники проводили оповіщення військовозобов'язаних у Черкаській області. Один з чоловіків був агресивно налаштований, підійшов до військових та вдарив одного з них ножем у шию. На щастя, ніж не зачепив сонну артерію, постраждалого госпіталізували. Самого ж нападника вдалося одразу затримати, його передали правоохоронцям.

"Цей факт підлого нападу – чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, а країни – як держави", – наголосили у повідомленні.

Що відомо про постраждалого

Постраждалим виявився військовий, який брав активну участь у боях від початку повномасштабного вторгнення. Він виконував бойові завдання у Чернігівській та Донецькій областях, де двічі був поранений.

Військовий разом з побратимами пішов у тил російських окупантів, які розмістились тоді поблизу Ягідного у Чернігівській області. Вони знищили ворожу техніку, ліквідували окупантів та повернули тіла загиблих українських військових.

За бойові заслуги він навіть був нагороджений орденом "За мужність". Після повернення з фронту він почав працювати у РТЦК та СП.

Напади на представників ТЦК — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада в Одесі під час спілкування військовослужбовців ТЦК і СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, який був у його особистих речах. В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК і СП отримав поранення.

Напередодні в Полтавському обласному ТЦК і СП повідомляли, що під час супроводу поліцією до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов'язаного громадянина, він дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ, і зробив кілька пострілів.

Раніше, в серпні поточного року в селищі Бузьке на Миколаївщині група місцевих жителів, озброєних битами і металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував працівників ТЦК.

Інші новини:

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

