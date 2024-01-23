Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і тепла

Незважаючи на зусилля медиків, в лікарні померли двоє поранених харків'ян.

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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову / Колаж: Главред, Фото: kh.dsns.gov.ua

В результаті російського ракетного удару вранці у вівторок, 23 січня, в Харкові загинули 5 людей.

"Незважаючи на зусилля медиків, в лікарні померли двоє поранених. Станом на даний момент кількість загиблих в результаті обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, 46 - поранені", - повідомляє Офіс генпрокурора.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив про 51 травмовану людину. Всіх постраждалих доставили в лікарні. Серед дорослих - 5 у важкому стані. Під завалами одного з будинків опинилася сім'я: чоловік – жінка і дитина. Чоловік врятований, операція ДСНС триває.

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За словами Синєгубова, окупанти завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів з С-300, ракетами Х-32 і "Іскандер".

Подробиці удару РФ по Харкову

В результаті ранкових ракетних ударів по Харкову постраждали не менше 30 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках були змушені відключити опалення. У 14 відключено електрику, в 12 - газопостачання. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву", - написав Терехов в Telegram.

В результаті російських ударів по Харкову були пошкоджені трансформаторні підстанції, розподільний пункт і кабельні лінії оператора системи розподілу "Харківобленерго". В результаті без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.

Водночас внаслідок ворожих обстрілів від електропостачання було відключено споживачів у населених пунктах Харківщини. Тривають роботи з відновлення.

Удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 23 січня в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетний удар країна-агресор завдали в тому числі і по столиці України. У Києві є постраждалі і руйнування.

Нагадаємо, в результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні є загиблі і поранені, повідомив глава МВС Ігор Клименко. У Києві в результаті ракетного удару виникло кілька пожеж.

Як повідомлялося раніше, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Всього за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні.

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