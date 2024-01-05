Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

Рівень ракетної небезпеки дуже високий, українців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги.

https://glavred.net/ukraine/rakety-dostayut-po-vsey-ukraine-rf-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-sily-oborony-10530746.html Посилання скопійоване

В Україні підвищений рівень ракетної небезпеки / Міноборони РФ

Країна-агресор РФ у п'ятницю, 5 січня, вивела в Чорне море два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами", рівень ракетної небезпеки підвищений.

"У Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Макаров" і "Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спорядження яких до 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні в Telegram Сил оборони півдня.

Підкреслюється, що рівень ракетної небезпеки дуже високий і закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

відео дня

Загроза ракетного удару

"Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря. Звертаємо увагу всіх, що "Калібри" — це високоточна зброя, яка може доходити по всієї території України. Треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги", - попередила прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, окупанти почали виводити ракетоносії в акваторію моря, а це може свідчити про підготовку наступного ракетного удару.

"Буде він точковий або масований — не настільки принципово. Ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", — додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.