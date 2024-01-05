Ракети дістають по всій Україні: РФ готує новий масований удар – Сили оборони

Країна-агресор РФ у п'ятницю, 5 січня, вивела в Чорне море два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами", рівень ракетної небезпеки підвищений.
"У Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Макаров" і "Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спорядження яких до 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні в Telegram Сил оборони півдня.
Підкреслюється, що рівень ракетної небезпеки дуже високий і закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Загроза ракетного удару
"Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря. Звертаємо увагу всіх, що "Калібри" — це високоточна зброя, яка може доходити по всієї території України. Треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги", - попередила прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
За її словами, окупанти почали виводити ракетоносії в акваторію моря, а це може свідчити про підготовку наступного ракетного удару.
"Буде він точковий або масований — не настільки принципово. Ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", — додала Гуменюк.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.
Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.
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