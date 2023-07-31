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У Кривому Розі прогриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
31 июля 2023, 09:20 обновлено 31 июля, 09:48
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Голова міської адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів міста нічого не знімати і не викладати в Мережу.
Ракетний удар
У Кривому Розі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, скріншот

У понеділок, 31 липня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу, а в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичної зброї.

Інформацію про вибухи в місті підтвердив у Telegram голова міської адміністрації Олександр Вілкул. Він закликав нічого не знімати і не викладати у Мережу.

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак також по суті підтвердив вибухи в Кривому Розі, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

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Тим часом керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону заявила, що російські окупанти, найімовірніше, готуються до нових обстрілів України. Зараз ворог підтягує авіацію.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватися до певних маневрів", - розповіла вона.

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 липня російські окупанти під час атаки на Кривий Ріг влучили у комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля була знищена, ще три – понівечені. Крім цього, була потрощена спецтехніка.

Вночі 13 червня РФ також атакувала ракетами рідне місто Зеленського - Кривий Ріг.

В результаті терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області загинули 10 осіб, 28 осіб отримали поранення.

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