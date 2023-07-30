75 ракет та 100 БПЛА: за тиждень РФ витратила на удари по Одещині понад $280 млн

Найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено, серед іншого, ЖК "Акварель" та Слобідський цвинтар – 131 мільйон доларів.

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За тиждень РФ витратила на удари по Одещині понад $280 млн / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Нацполіція

Країна-агресорка Росія з 18 по 24 липня випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА. Приблизна загальна вартість використаних засобів проти портової інфраструктури України – понад $280 млн. Про це інформує видання Forbes.

"Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення. В акваторії Дунаю заблокованими опинилися десятки вантажних суден. Попри те, що порт Рені межує з територією Румунії на іншому березі Дунаю, НАТО не вжило достатньо жорстких заходів реагування", - йдеться у статті.

За даними видання, найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено, серед іншого, ЖК "Акварель" та Слобідський цвинтар – 131 мільйон доларів. А ось обстріл 23 липня, під час якого був приліт по Спасо-Преображенському собору, обійшовся загарбникам у 45 мільйонів доларів.

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Чим армія РФ обстрілювала Одещину? / Forbes

Зазначається, що російська армія для удару по українських портах застосовує більшість наявних у неї засобів. Під час атак використовують крилаті ракети "Калібр", які запускають з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також "Онікс" та "Іскандер" наземного пуску. Таким чином, українська ППО не може сконцентрувати свої засоби на одному типі цілей. А одночасне перехоплення різних типів цілей – складне завдання, яке потребує насиченої протиповітряної оборони.

Російські атаки по Одесі

Як повідомляв Главред, через російську атаку по Одесі 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресорки Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Нещодавно в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні. Так, Одеса має економічне, символічне та стратегічне значення. І для російського диктатора Путіна Одеса займає особливе місце в його загарбницькій війні.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу. За словами військового, удар у відповідь буде завдано по окупантам РФ у Криму. Це особливо вигідно ЗСУ, оскільки саме на півострові створено хаб для військ загарбників, які ведуть бої з Україною на запорізькому та східному фронті.

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