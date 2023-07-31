РФ вдарила ракетами по Харкову: спалахнула потужна пожежа, є потерпілий

У ніч на 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову з комплексу С-300. "Приліт" був по складському приміщенню, спалахнула масштабна пожежа. Постраждала зонайменше одна людина.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що Харків - знову під обстрілом.
"Було чути два прильоти. Попередньо - влучання у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації поки немає. На місці працює ДСНС", - написав він.
Пізніше спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що опівночі російські окупанти здійснили запуск по Харкову та області кількох ракет типу С-300 з території Російської Бєлгородської області.
Внаслідок ворожої атаки в Харкові в Новобаварському районі було влучання в складські приміщення одного з комерційних підприємств, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.
Чоловік, який перебував у цей момент недалеко від епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження.
Ще одна російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння в н.п. Великий Бурлук Харківської області. На щастя, в даному випадку постраждалих немає.
За фактом російських обстрілів порущено кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України - це порушення законів і звичаїв ведення війни.
Ракетний удар по Сумах
Увечері в суботу, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Є жертви та постраждалі.
Відомо про двох загиблих та 20 травмованих внаслідок влучання російської ракети в будівлю навчального закладу.
Інші новини: