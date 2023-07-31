РФ вдарила ракетами по Харкову: спалахнула потужна пожежа, є потерпілий

Опівночі російські окупанти запустили по Харкову та області декілька ракет типу С-300 з території російської Бєлгородської області.

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Окупанти вдарили по Харкову з С-300 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

У ніч на 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову з комплексу С-300. "Приліт" був по складському приміщенню, спалахнула масштабна пожежа. Постраждала зонайменше одна людина.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що Харків - знову під обстрілом.

"Було чути два прильоти. Попередньо - влучання у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації поки немає. На місці працює ДСНС", - написав він.

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Пізніше спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що опівночі російські окупанти здійснили запуск по Харкову та області кількох ракет типу С-300 з території Російської Бєлгородської області.

Внаслідок ворожої атаки в Харкові в Новобаварському районі було влучання в складські приміщення одного з комерційних підприємств, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.

Чоловік, який перебував у цей момент недалеко від епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження.

Ще одна російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння в н.п. Великий Бурлук Харківської області. На щастя, в даному випадку постраждалих немає.

За фактом російських обстрілів порущено кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України - це порушення законів і звичаїв ведення війни.

Ракетний удар по Сумах

Увечері в суботу, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Є жертви та постраждалі.

Відомо про двох загиблих та 20 травмованих внаслідок влучання російської ракети в будівлю навчального закладу.

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