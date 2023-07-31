"Стояла на кухні й раптом опинилася в коридорі": мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФ

У квартирі Людмили вибито всі вікна й двері, саму її вибуховою хвилею викинуло в коридор, на тілі мешканки міста - рани від осколків скла.

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Людмила Коваль розповіла про вибух у Кривому Розі після удару російської ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу - вдарили в житловий будинок і навчальний заклад. Мешканка будинку, в який влучила ракета, розповіла, що сталося під час вибуху.

Людмила Коваль була на кухні та намагалася записати показання газового лічильника, коли її вибуховою хвилею викинуло в коридор. Вибух вона почула вже після того, як впала, пише місцеве видання На часі.

У квартирі жінки вибито всі вікна та двері, саму її вибуховою хвилею викинуло в коридор, на тілі мешканки міста - рани від осколків скла.

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"Повернулася до газового лічильника, щоб передати показники газу. Сьогодні останній день. І раптом мене відкинуло так, що я опинилася (у мене трикімнатна велика квартира) в коридорі. Я спочатку нічого не зрозуміла. Потім глянула - а я вся посічена... Повернулася - всі вікна, всі двері вибито... Потім лише коли мене відкинуло, я почула вибух... Дуже дивно все сталося", - розповіла Людмила.

За її словами, рятувальники почали шукати людей у пошкодженому будинку за лічені хвилини після "прильоту".

"Хвилин через п'ять почали МНСники бігати, кричати, шукати всіх. Слава богу, сусіди всі живі... Єдине, що наш під'їзд (пошкоджений, - ред.), але я думаю, його відновлять... Ось магазин завтра повинні були відкривати... Ну, що сказати? Орки є орки!"- додала постраждала.

Дивіться відео - Людмила Коваль розповіла, що сталося після удару російської ракети по житловому будинку в Кривому Розі:

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 31 липня

У понеділок, 31 липня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу, а в повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичної зброї.

Глава МВС Ігор Клименко пізніше уточнив, що росіяни атакували Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа.

У Кривому Розі вже 31 потерпілий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, стан більшості людей задовільний, проте є і двоє "важких" постраждалих.

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