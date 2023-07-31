'Під завалами люди': Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу

У Кривому Розі є влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. Є загиблі та поранені.

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Зеленський відреагував на цинічний обстріл Кривого Рогу / колаж: Главред, фото: ОПУ, Telegram

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Кривому Розі, яка сталась зранку 31 липня.

"Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці ракетного удару, щоб врятувати людей.

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"Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - додав Зеленський.

Росія обстріляла Кривий Ріг / скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Дивіться відео наслідків російської атаки по Кривому Розі:

Обстріли Росії по Україні

Нагадаємо, що у ніч на 31 липня РФ вдарила ракетами по Харкову. Окупанти завдали ракетного удару по Харкову з комплексу С-300. "Приліт" був по складському приміщенню, спалахнула масштабна пожежа.

За тиждень РФ витратила на удари по Одещині понад $280 млн. Найдорожча атака була 19 липня, коли було пошкоджено, серед іншого, ЖК "Акварель" та Слобідський цвинтар – 131 мільйон доларів.

РФ завдала ракетного удару по Сумах. Відомо про двох загиблих та 20 травмованих внаслідок влучення російської ракети у будівлю навчального закладу.

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