Удар РФ по кораблю ВМСУ: нові дані про жертв і зниклих безвісти

Кілька моряків вважаються зниклими, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Головне:

Відомо про другого загиблого члена екіпажу корабля ВМС ЗСУ, який загинув

У ВМС не підтвердили те, що корабель міг затонути внаслідок атаки

Відомо про другого загиблого члена екіпажу корабля ВМС ЗСУ, який був у четвер атакований військами РФ, кілька моряків вважаються зниклими, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо другого загиблого, тривають пошуково-рятувальні роботи... ми знайдемо всіх наших зниклих, їх декілька. Так само кілька військовослужбовців отримали поранення... але більшість екіпажу з учорашнього дня перебуває в безпеці", - сказав він в ефірі телеканалу "Ми Україна".

У відповідь на запитання, чи правда, що корабель затонув унаслідок атаки, Плетенчук не дав відповіді, зазначивши, що треба "почекати закінчення пошуково-рятувальних робіт". Він також не назвав терміну їх закінчення.

Що відомо про корабель ВМСУ "Сімферополь"

Середній розвідувальний корабель проєкту "Лагуна". Він побудований на замовлення ВМС України у 2019 році.

Довжина "Сімферополя" - 55 метрів, а ширина - 10 метрів. При водотоннажності близько 1200 тонн він здатний розвивати швидкість до 12 вузлів (22 км/год).

Корабель оснащений низкою радіотехнічних засобів, серед них станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор", розроблена науково-дослідним підприємством радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Оголошена виробником максимальна дальність дії комплексу - 450 км.

Корабель "Сімферополь" будувався на базі рибальського траулера проєкту 502ЕМ.

Що відомо про переміщення кораблів РФ у Криму

Тимчасово окупований Севастополь, що перебуває під контролем Росії - агресора, стає місцем пересування суден російського флоту, що залишилися в Стрілецькій бухті. Це зафіксували агенти Атеш, які уважно стежать за діями окупантів.

Згідно з їхніми спостереженнями, зараз бухта майже пустує: використовуються лише для стоянки буксирних суден і невеликих патрульних катерів. Час від часу там проводяться навчання з протидиверсійної підготовки.

Як повідомлялося, 28 серпня російські окупанти вразили один із кораблів Військово-Морських сил ЗСУ, один член екіпажу загинув, ще кілька поранені, тривають пошуки кількох військових моряків, повідомив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як писав Главред, раніше стало відомо, чим саме росіяни вдарили по кораблю ВМС України. Російський безекіпажний морський дрон атакував український корабель.

Раніше повідомлялося про те, що вперше в історії FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр. Удар став не тільки символічним досягненням, а й змусив відправити носій ракет у ремонт.

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

