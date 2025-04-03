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Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці

Руслан Іваненко
3 квітня 2025, 12:47
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Кораблі "Черкаси" та "Чернігів" пройшли оцінку НАТО та готуються до міжнародних місій.
Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці
Україна активно впроваджує реформи для наближення до стандартів НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, УНІАН

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Коротко про головне:

  • Кораблі ВМС України "Черкаси" та "Чернігів" пройшли оцінку НАТО 1-го рівня
  • ВМС наголосили, що це важливий крок для інтеграції України в Альянс
  • Як далі проходитиме підготовка екіпажів

Два кораблі Військово-Морських Сил України вперше з початку повномасштабного вторгнення успішно пройшли оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Facebook.

Протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" стали першими, хто завершив оцінку НАТО 1-го рівня, що підтверджує їхню відповідність стандартам і процедурам Альянсу.

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа привітав екіпажі кораблів:

"Вітаю екіпажі кораблів, це непроста і кропітка праця! Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу!" – написав він у Facebook.

Адаптація українських підрозділів до стандартів НАТО сприяє підвищенню їхньої боєготовності та ефективності. Одним із ключових механізмів цього процесу є Програма перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

вступление в НАТО инфографика
Вступ в НАТО Інфографіка / Інфографіка: Главред

Основним завданням цієї програми є оцінка готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільних дій із силами НАТО в межах військових операцій. Участь у ній сприяє зміцненню боєздатності Збройних Сил України та їхній інтеграції в систему колективної безпеки Альянсу.

Попереду на екіпажі кораблів чекає ще один важливий етап – проходження оцінки НАТО другого рівня (NEL2), після чого вони зможуть брати участь у міжнародних операціях та місіях Північноатлантичного альянсу.

Інші операції ВМС України

Як повідомляв Главред, ворог хоче відновити споруди біля Кримського мосту. Представник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, заявив, що окупанти масово насичують об'єкт системами протиповітряної оборони.

Також Україна працює над тим, щоб знову атакувати Кримський міст. Є надія, що естакада все-таки буде зруйнована. Про це заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив спікер ВМСУ.

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Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ.

Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни.

2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му.

Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

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