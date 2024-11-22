Ракетний комплекс Кедр: що відомо про експериментальну зброю РФ

Ворог застосував експериментальну розробку на базі РС-26 "Рубеж" для удару по Україні.

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РФ розробляє новий ракетний комплекс / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, mil.ru

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Комплекс "Кедр" є розробкою на базі РС-26 "Рубеж"

"Кедр" може прийти на зміну комплексам "Ярс" і "Тополь"

Ракетний комплекс "Кедр", за допомогою якого країна-агресор завдала удару по Дніпру 21 листопада, є експериментальною розробкою на базі комплексу РС-26 "Рубеж".

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Як ідеться в матеріалі профільного видання Defense Express, у цьому питанні можна покластися на оцінку від Пентагону.

В американському оборонному відомстві уточнили, що ворог застосував "експериментальну розробку на базі РС-26 "Рубіж", з чого виникає проста логіка - "Кедр - це розвиток Рубежу".

/ Инфографика Главред

Що відомо про створення ракетного комплексу "Кедр"

У матеріалі уточнюється, що ще 2021 року росЗМІ писали про те, що російський ВПК почав проєктування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Водночас період початку дослідно-конструкторських робіт вказували на 2023-2024 роки.

Також у відкритому доступі можна знайти електронний варіант номера за липень-вересень 2023 року журналу РФ "Ветеран-Ракетчик", одного з журналів при РВСП збройних сил Російської Федерації.

/ defence-ua.com

В одній із публікацій згаданого номера цього журналу також згадувався факт робіт щодо комплексу "Кедр", було прописано вказівку, що цей комплекс створюють на заміну МБР "Ярс" і він буде ракетою нового покоління.

Комплекс "Кедр": особливості та випробування

Військові аналітики пояснюють, що на відміну від свого попередника, нова розробка за програмою "Кедр" матиме більшу мобільність. Це зі свого боку позначиться на зниженні його вразливості.

Крім того, звертається увага на те, що до вчорашнього дня російські окупанти вже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра", у жовтні 2023 року та квітні 2024 року відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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