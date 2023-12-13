Ракетний удар по Києву: Зеленський розповів про нову "потужну домовленість"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку країни-агресора РФ по Україні, акцентувавши на важливості збільшення кількості систем ППО в Україні.
"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Все збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Всім постраждалим надається допомога", - написав глава держави у Telegram.
За словами президента, Україні потрібно нарощувати кількість систем ППО, і вже є "нові потужні домовленості". Триває робота над прискоренням поставок.
"Тільки вчора ми з президентом Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення. Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і для України. Бо це рятує життя", - зазначив Зеленський.
Він додав, що "Росія в черговий раз підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі та б'є по житлових кварталах, дитячих садках і енергетичних об'єктах взимку".
Ракетний удар по Києву 13 грудня 2023
У Києві прогриміла серія вибухів - країна-агресор атакувала столицю України ракетами. Всі 10 балістичних ракет були збиті.
Однак через падіння уламків є руйнування в чотирьох районах міста - Голосіївському, Деснянському, Дарницькому, Дніпровському. Пошкоджено водопровід, горіли будинки, вилітали вікна. Проведена евакуація жителів багатоквартирного будинку.
На щастя, обійшлося без жертв. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовано до лікарні 18 осіб.
Також пошкоджено 19 автомобілів, чотири з яких повністю знищені.
У Дніпровському районі 35 приватних будинків залишаються без світла в результаті пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400. Метою атаки на Київ став об'єкт критичної інфраструктури.
Інші новини:
- У НАТО попередили про підготовку нових ракетних ударів РФ по містах України
- "Може бути початком масових пусків": Коваленко - про мету ранкового ракетного удару РФ
- РФ готує масований ракетний удар: названо ймовірні терміни нових обстрілів