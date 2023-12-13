'Сакральна дата': експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні

Жданов розповів, що наступний ракетний удару по Києву російська армія може завдати вже завтра.

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Жданов назвав небезпечні дати атак Росії по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони РФ

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував вірогідність ще одного російського удару з комплексу С-400. Все залежить не від запасу ракет, а можливості комплексів.

"Ми дуже багато повибивали комплексів С-400. Вони вже знімають їх з дальніх кордонів, з півночі, далекого сходу і тягнуть сюди. Їм треба обирати. Або тягнути в Брянську область для, припустимо, Києва і прилеглих областей. Або тягнути на лінію фронту для того, щоб закривати дірки, там вже є проблема. З ракетами, на жаль, треба констатувати факт, що проблем в них немає. Як по запасам, так і можливостям із виробництва", - розповів Жданов в інтерв'ю ТСН.

Військовий експерт каже, що наступного ракетного удару по Києву російська армія може завдати вже завтра. Адже 14 грудня для президента РФ Володимира Путіна - "сакральна дата". У диктатора запланована пресконференція, де він проведе "пряму лінію з народом".

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"І завтра може бути такий удар. Потім Різдво - 25 грудня, Новий рік. Так що атаки цілком ймовірні. На жаль, ми не можемо з вами прогнозувати, які завдання ставляться в РФ. Якщо це тиск на суспільство, на воєнно-політичне керівництво країни з метою примушення нас до перемовного процесу, до капітуляції, то це одне. Так, тут прив’язка до таких ось дат, щоб зіпсувати нам свята, цілком ймовірно", - розповів Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву ракетами С-400

13 грудня вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами. Також сьогодні о третій годині ночі окупанти випустили 10 ракет по Києву. Тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами.

Нагадаємо, що стали відомі нові деталі ракетного удару по Києву. На даний момент відомо про 53 постраждалих, серед них є шестеро дітей. 18 осіб було госпіталізовано до лікарні. Крім того, пошкоджено 19 автомобілів, з яких чотири не підлягають відновленню.

Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву. За словами президента, Україні потрібно нарощувати кількість систем ППО, і вже є "нові потужні домовленості". Триває робота над прискоренням поставок.

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