Ракетний удар по Україні: у Львові - два "прильоти", у Харкові - вісім влучень

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.
Сирена звучала в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. У Повітряних силах підкреслили, що існує загроза пусків крилатих ракет і попросили жителів направлятися в укриття.
Вибухи у Львові
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання в місті.
За попередньою інформацією, понад 10 "шахедів" атакували Львівщину.
Є загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби.
Інформації про жертви немає.
Вибухи в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто - під масованим ракетним обстрілом.
"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 і Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 "прильотів" по місту", - написав він у Telegram.
За словами Терехова, влучання були в Київському та Холодногірському районах, інформація уточнюється.
"Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяли тролейбуси на автономному ходу", - додав мер.
Вибухи в Конотопі
Російські окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. У місті пошкоджена багатоповерхівка.
Внаслідок обстрілу травмовано трьох осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загоряння автомобіля.
На місці працюють всі необхідні служби. Інформація уточнюється.
Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу російські окупанти застосували 22 БПЛА типу "Shahed-136/131".
"Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БПЛА. Також російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, в ніч на 27 грудня російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу "Shahed-131/136". Всього було дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин.
Як повідомили Сили оборони Півдня, були знищені 17 дронів-камікадзе: 12 - в Одеській області, 3 - в Миколаївській області, 2 - у Вінницькій області.
Увечері 26 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог вдарив прямо по залізничному вокзалу, де в цей момент люди готувалися для виїзду евакуаційним поїздом. В результаті обстрілу були пошкоджені вокзал і поїзд. Кілька співробітників поліції були поранені, пасажири евакуювалися в укриття.
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