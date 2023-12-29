Ракетний удар по Україні: у Львові - два "прильоти", у Харкові - вісім влучень

Минулої ночі Україна була під масованим повітряним ударом російських окупантів.

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Вночі РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: МО РФ, ДСНС України

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Сирена звучала в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. У Повітряних силах підкреслили, що існує загроза пусків крилатих ракет і попросили жителів направлятися в укриття.

Вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання в місті.

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За попередньою інформацією, понад 10 "шахедів" атакували Львівщину.

Є загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби.

Інформації про жертви немає.

Вибухи в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто - під масованим ракетним обстрілом.

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 і Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 "прильотів" по місту", - написав він у Telegram.

За словами Терехова, влучання були в Київському та Холодногірському районах, інформація уточнюється.

"Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяли тролейбуси на автономному ходу", - додав мер.

Вибухи в Конотопі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. У місті пошкоджена багатоповерхівка.

Внаслідок обстрілу травмовано трьох осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталося загоряння автомобіля.

На місці працюють всі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу російські окупанти застосували 22 БПЛА типу "Shahed-136/131".

"Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БПЛА. Також російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 грудня російські окупанти атакували південні регіони України ударними дронами типу "Shahed-131/136". Всього було дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин.

Як повідомили Сили оборони Півдня, були знищені 17 дронів-камікадзе: 12 - в Одеській області, 3 - в Миколаївській області, 2 - у Вінницькій області.

Увечері 26 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог вдарив прямо по залізничному вокзалу, де в цей момент люди готувалися для виїзду евакуаційним поїздом. В результаті обстрілу були пошкоджені вокзал і поїзд. Кілька співробітників поліції були поранені, пасажири евакуювалися в укриття.

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