Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

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РФ завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН , t.me/alarmukraine

Вранці 29 грудня в Україні оголосили масштабну ракетну тривогу - вся територія країни "червона". Вибухи прогриміли в Харкові та Дніпрі.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав дотримуватися інформаційної тиші щодо ситуації у Дніпрі. Там прогриміли вже кілька вибухів.

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"Офіційна інформація про вибухи - після відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

Тим часом у Повітряних силах попередили про рух ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького.

"Група ракет у напрямку Бориспільського та Броварського районів Київщини. Далі Київ", - написав у Telegram журанліст Андрій Цаплієнко.

Тим часом мер Харкова повідомив про вибухи в місті.

"Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - написав він у Telegram.

Ракетний удар по Україні в ніч на 29 грудня 2023

У ніч на 29 грудня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

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