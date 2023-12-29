Масований удар по Дніпру: є жертви та приліт по пологовому будинку

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару постраждали пологовий будинок і лікарня.

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РФ завдала ракетного удару по Дніпру / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В результаті масованого ракетного удару РФ у Дніпрі є загиблі і постраждалі.

"Є постраждалі і загиблі. Всі місцеві служби повністю готові і працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - повідомив мер міста Борис Філатов.

Крім того, в місті пошкоджено пологовий будинок в ході масованої атаки російських окупантів.

відео дня

За даними "Суспільного", в результаті ракетного удару в Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Зокрема, в будівлі медустанови вибиті вікна.

У Мережі також опублікували кадри палаючої будівлі медустанови в Дніпрі після влучення російської ракети.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару постраждали пологовий будинок і лікарня. Про це повідомляють місцеві жителі в Мережі.

"Пологового немає взагалі. Немає пологового будинку", - кажуть очевидці на відео.

За попередньою інформацією, будівля понівечила уламками ракети, там виникла пожежа, при цьому в будівлі вибило вікна. Інформації про загиблих і постраждалих в пологовому будинку поки не надходило.

У Дніпрі в результаті ракетної атаки Росії на Україну вранці 29 грудня за попередніми даними постраждали близько півтора десятків людей, чотири людини загинули, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є постраждалі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, загинула людина. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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