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"Вони будуть атакувати": названо цілі нових ракетних ударів РФ по Києву

Олексій Тесля
15 грудня 2023, 18:53
Росія буде адаптувати тактику повітряних атак до своїх цілей, впевнений Іван Ступак.
Ракета Онікс РФ, ППО ЗСУ
РФ продовжить бити ракетами по Україні, вважає Іван Ступак / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Країна-окупант РФ гратиме на суспільних настроях для створення суспільного невдоволення через те, що Київ краще захищений системами ППО і йому не страшні удари балістикою, завив військовий експерт Іван Ступак.

Як підкреслив він у коментарі Фокус, це є продовженням вже створеної РФ інформаційно-психологічної стратегії, а також психологічним терором місцевого населення.

"Відомо, що після пусків ракет дуже мало часу до її підльоту, а тривога часто включається вже після удару. Тому киянам доводиться постійно думати про свою безпеку, не спати ночами, що викликає невдоволення. Я думаю, що в планах ворога розрахунок саме на тиск населення на владу через це", - говорить він.

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Водночас експерт попередив про те, що Росія адаптуватиме тактику повітряних атак до своїх цілей, а цілями окупантів у Києві є півтора-два десятки об'єктів, які б вони хотіли знищити.

"Вони будуть атакувати поки не дістануть або ці об'єкти не перестануть існувати. Це можуть бути якісь рембази або склади, наприклад, тому і взялися так", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ.

З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області.

У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради.

У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Удари РФ по Україні

Раніше в ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

Стало відомо, який об'єкт намагалася вразити РФ. Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

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війна Росії та України ракетний удар
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