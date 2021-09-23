Секретар РНБО назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

Данилов емоційно відреагував на закон про олігархів / УНІАН

Верховна Рада 23 вересня прийняла так званий "закон про олігархів". Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов назвав цю дату "найважливішим днем у новітній історії України".

На думку секретаря РНБО, своїм голосуванням у Верховній Раді народні депутати обрали для України майбутнє без кланово-олігархічної системи. Данилов вважає, що ухвалення закону дасть можливість спробувати побудувати державу рівних можливостей.

"За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги ", – гучно висловився Олексій Данилов у своєму пості в Facebook.

Данилов подякував усім народним депутатам, які проголосували за законопроєкт президента Володимира Зеленського і "дали шанс на глибинні зміни, і, найголовніше, дали надію на краще майбутнє, на яке українці заслуговують".

За закон голосували 229 "слуг народу"

Зазначимо, що парламент у другому читанні підтримав закон про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 229 голосів віддали "слуги народу", 18 – "За майбутнє", 11 – "Голос", 15 – "Довіра", 6 – позафракційні. Проти, до речі, проголосували тільки "Євросолідарність" й ОПЗЖ

Реклама

Вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України, а також буде створено Реєстр олігархів.