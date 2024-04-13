Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

Приймальна антена й основна частина електроніки радара перебувала в Мордовії.

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Завдано удару по в/ч 84680 РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/Bratchuk_Sergey, Pixabay

Україна безпілотниками атакувала військову частину росіян у місті Ковилкіно в Мордовії.

Про це в Telegram повідомив представник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Як підкреслив він у повідомленні, відстань до цілі близько 650 кілометрів.

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"Атаковано було 590 окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей близько 3000 км, а висота понад 100 км", - зазначив представник одеської ОВА.

Братчук уточнив, що позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець Нижегородської області. Приймальна антена і основна частина електроніки радара перебувала якраз у Ковилкіно.

/ t.me/Bratchuk_Sergey

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Удари по цілях у РФ

Раніше в РФ прогриміли вибухи: дрони атакували два військові аеродроми. Вибухи в Росії прогриміли в ніч на 5 квітня. Зокрема, у Ростовській області безпілотники атакували військовий аеродром. Також вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому підприємстві "Уралмаш". Відомо, що вогонь охопив площу в понад 800 квадратних метрів. Повідомлялося, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

Увечері 3 квітня в російському Ростові місцеві чули кілька вибухів. Вибухи в місті прогриміли під час сильної пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пожежа спалахнула неподалік від зернового терміналу. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар". Також повідомляють, що там може перебувати зернозбиральна техніка і паливо.

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