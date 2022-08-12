Удар по авіабазі РФ у Криму: у Британії пояснили важливі перемоги України

Удар по аеродрому в Новофедорівці / скріншот

Знищення російських літаків на кримському аеродромі у Новофедорівці є важливим деморалізуючим фактором для окупантів.

Знищення бойових літаків у Саках за масштабом прирівнюється до затоплення крейсера Москва, йдеться в матеріалі впливової британської The Guardian.

Відзначається, що ефекту додає паніка серед росіян, які в цей час перебували в Криму.

Видання не виключає, що в майбутньому подібний удар може бути повторений, незважаючи на те, що ВСУ заперечують причетність до нього.

Автори звернули увагу на те, що атака на ворожий аеродром була точною, що говорить про потужну попередню роботу розвідки.

Удар по аеродрому в Криму: РФ втрачає впевненість

За словами аналітика Королівського інституту оборони Джастіна Бронка, основне військове значення нападу полягало не в кількості знищених літаків, а у впливі на почуття безпеки.

Він пояснив, що тепер сили РФ "будуть менш впевнені у своїх можливостях захисту сил в межах декількох сотень кілометрів від лінії фронту" і будуть працювати над збільшенням кількості оборонного обладнання.

Крім того, короткостроковою метою називається спроба здійснити широкий контрнаступ до осені, щоб вибити російські війська з Херсона.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще: