"Ганьба на весь світ": дружина окупанта рознесла позицію Росії після вибухів у Криму

Дружина розповідає окупанту про вибухи в Криму / Reuters

Після вибухів в окупованому Криму, російські окупанти фактично зганьбилися на весь світ, йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

За інформацією українських розвідників, їм вдалося перехопити розмову дружини окупанта з непідконтрольних Україні території, в якій обговорювалися нещодавні вибухи в окупованому Криму.

Жінка скептично ставиться до "офіційної" позиції окупаційної влади і вважає, що вибухи на авіабазі ганьблять росіян на весь світ. Також вона не розуміє чому хвалене російське ППО не працює, що однозначно дає їй кращу рекламу.

Чоловік під час розмови заявив, що росіяни не можуть "огризнутися" на такі витівки і розповів про стеження США за російським ППО. Саме з цих причин українським військовим, за його словами, і вдається наносити точні удари.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, котрі атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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