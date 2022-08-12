До 4 складів боєприпасів, 5 літаків Су-24 і 3 – Су-30: розвідка Британії порахувала втрати РФ в Криму

Розвідка Британії порахувала втрати РФ в Криму/ Скрин, УНИАН

У Новофедорівці в окупованому Криму вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також внаслідок вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

Такі дані про втрати окупантів внаслідок вибухів наводить британська розвідка у звіті щодо війни в Україні за 12 серпня. Також у розвідці зазначають, що точні причини вибухів поки незрозумілі.

"9 серпня 2022 року на військовому аеродромі "Саки" в західному Криму сталися вибухи. Первісна причина вибухів неясна, але великі грибоподібні хмари, видимі на відео очевидців, майже точно були викликані детонацією до чотирьох незакритих складів боєприпасів", – йдеться у звіті.

Зазначається, що центральна зона аеродрому була пошкоджена, але він, ймовірно, залишається придатним до використання.

У британській розвідці вважають, що втрата восьми винищувачів не є для Росії значною, адже у неї лишається ще багато літаків. Проте аеродром, де сталися вибухи, країна-агресорка РФ використовувала для того, щоб прикривати Чорноморський флот.

Зараз через вибухи можливості морської авіації РФ дуже ослаблені.

читайте такожВтрати від вибухів в Криму найбільші для РФ за добу з часів Другої світової – СNNТим часом у "Forbes Україна" порахували, якою може бути приблизна вартість знищених у Новофедорівці літаків окупантів. Зазначається, що орієнтовна приблизна вартість Су-30СМ становить 50 мільйонів доларів, Су-24МР – 6 мільйонів доларів, а Іл-76 – 86 мільйонів доларів.

За деякими даними у "Саках" було знищено 9 літаків окупантів. Якщо припускати, що усі 9 були дешевшими за Су-24МР, то загальна сума втрат РФ становить приблизно 55 мільйонів доларів, а якщо дорожчими Су-30СМ – то 450 мільйонів доларів.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ одразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула лише одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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