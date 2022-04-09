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"Убивця Байрактарів" перетворився на купу металу: ЗСУ збили новітній російський ударний БПЛА

9 квітня 2022, 10:22

На російському безпілотнику можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

безпілотник Оріон
Російський безпілотник Оріон перетворився на сміття / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники 7 квітня збили новітній російський ударний безпілотник Оріон. Російські пропагандистські ЗМІ називали його "вбивцею Байрактарів".

Генштаб Збройних сил України опублікував у Facebook фото збитого російського БПЛА.

"ОРІОН - це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання", - йдеться у повідомленні.

На безпілотнику можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

  • Збитий безпілотник Оріон
    Збитий безпілотник Оріон Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Збитий безпілотник Оріон
    Збитий безпілотник Оріон Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Збитий безпілотник Оріон
    Збитий безпілотник Оріон Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Збитий безпілотник Оріон
    Збитий безпілотник Оріон Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Збитий безпілотник Оріон
    Збитий безпілотник Оріон Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російський безпілотник Оріон - характеристики

Експортний варіант БПЛА називається Оріон-Е. Варіант для ЗС Росії відомий як Іноходець. Перебуває на озброєнні ВПС з 2020 року, пише Defense Express.

Вага - 1150 кг (бойового навантаження (б/н) 200 кг).

У дослідних БПЛА канадський двигун Rotax 914f (115 к.с.), у серійних планується російський АПД-110/120 (120 к. с.) фірми Агат (при його створенні були проблеми і невідомо, чи вдалося їх подолати).

Швидкість БЛА - до 200 км/год (крейсерська – 120 км/год), стеля – 7,5 км, час польоту 24 г (з вантажем 60 кг), Радіус дії 250 км (з БЛА-ретранслятором 300 км).

Зазначається, що у безпілотника немає системи управління через супутник, що різко знижує його радіус дії.

Електронна і оптична апаратура гіршої якості, ніж у конкурентів.

Оріон-Е несе КР Х-50 і бомби (кореговані КАБ-20/50, керовані плануючими УПАБ-50, фугасні ФАБ-50).

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Як повідомляв Главред, 5 квітня в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Раніше українські військові вперше успішно застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. З його допомогою був збитий російський вертоліт Мі-28 в Луганській області.

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