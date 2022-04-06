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Українські десантники знищили новітній російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор за $10 млн

6 квітня 2022, 08:44

Удар по російському гелікоптеру було завдано з ПТРК Стугна. Це вже другий випадок, коли житомирські десантники знищують ворожі повітряні цілі.

Стугна, Ка - 52 Алігатор
Українська Стугна знищила російський гелікоптер Алігатор / Колаж Вікіпедія, скріншот відео

У вівторок, 5 квітня, в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний гелікоптер ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Удар по новітньому російському гелікоптеру було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

"Воїни десантно-штурмових військ в черговий раз підтвердили свій високий професіоналізм при знищенні сил і засобів противника", - повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Слід зазначити, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі.

Ка - 52 Алігатор
Російський гелікоптер Ка-52 Алігатор / Фото Вікіпедія

Довідка. Ка-52 Алігатор — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу й повітряні цілі на полі бою, передає Вікіпедія.

Вартість одного гелікоптера - близько 857 млн рублів (понад 10 млн доларів). У Росії приблизно 170 таких гелікоптерів.

Як повідомляв Главред, українські військові вперше успішно застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. З його допомогою був збитий російський гелікоптер Мі-28 в Луганській області.

читайте такожНічний кошмар російських танків: що відомо про ПТРК "Стугна-П", який випалює техніку окупантів

Раніше в Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони в боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

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