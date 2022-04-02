Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak: на що він здатний

Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak / Times

Українські військові успішно застосували Британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. З його допомогою був збитий російський вертоліт Мі - 28 в Луганській області.

Перше використання британського ПЗРК захисниками України в бою стало успішним, пише The Times.

За даними видання, Starstreak прибули в Україну майже тиждень тому. Напередодні, 1 квітня, Британський ПЗРК був вперше застосований в бою – і відразу успішно.

У Міноборони Британії проаналізували відео, що з'явилося в мережі, на якому видно момент попадання високошвидкісного снаряда - і підтвердили, що українські воїни підбили російський вертоліт саме за допомогою британської системи.

ПЗРК Starstreak-характеристики

Максимальна дальність ураження цілі: 7 км

Максимальна висота ураження цілі: 7 км

Максимальна швидкість боєприпасу: 4 Маха

Перше, що кидається в очі - сам боєприпас. Замість звичної для всіх зенітних комплексів ракети, в StarStreak для ураження цілей використовуються три окремих суб-боєприпаси-дротика з вольфраму вагою менше одного кілограма і довжиною близько одного метра.

читайте такожНічний кошмар російських танків: що відомо про ПТРК "Стугна-П", який випалює техніку окупантівВійна в Україні стала першим бойовим використанням StarStreak в реальних умовах. До цього часу з нього стріляли тільки на полігонах по навчальних мішенях.

Але для армії Великобританії цей комплекс є одним з небагатьох ЗРК в принципі, тобто британським командуванням на нього покладаються досить високі надії.

Зазначимо, Білий дім працюватиме з союзниками, щоб передати Україні танки радянського виробництва для зміцнення української оборони на Донбасі.

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