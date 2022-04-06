ЗСУ вперше вдарила по окупантах відібраним у них "Сонцепіком"/ Facebook Sergey Bratchuk

Українські військові вдарили по російських загарбниках їхньою ж зброєю – вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепік".

Установка працювала на Ізюмському напрямку. Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю-ТОС-1А "Сонцепік" проти нього самого", – написав Братчук.

Також він уточнив, що для роботи установки є необхідний боєкомплект і заряджаюча машина.

Нагадаємо, повідомлення про те, що українські бійці захопили в окупантів систему "Сонцепік", з’явилося 4 березня. А 30 березня стало відомо, що захисники України розбили на Харківщині ворожу колону і захопили транспортно-заряджальну машину (ТЗМ) від розхваленої Росією вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепік".

"Сонцепік" – що за техніка і де РФ її застосовувала

"Сонцепік" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи ТОСів (російською "тяжелая огнеметная система" – ред.) були прийняті на озброєння в російській армії у 2001 році.

Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.

Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку та на Донбасі в Україні, а удосконалені ТОСи, які отримали назву "Солнцепік", були помічені у Сирії.

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