У Зеленського зʼявилось прохання до США щодо ударів ATACMS на 300 км по Росії

БПЛА не вирішать те, що вирішують ракети, наголосив український президент.

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Зеленський каже, що нинішні удари по РФ нічим "стратегічно" не зарадять / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозволу США бити американським озброєнням по російській території вздовж кордону замало. Ці атаки вирішують тільки тактичні цілі, розповів глава держави в інтервʼю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Зокрема, Зеленський наголосив, що це рішення Адміністрації Байдена не вирішує основне завдання - не вирішує проблему знищення українських міст і сіл, оскільки окупанти продовжують безперешкодно завдавати ударів КАБами.

Єдиним рішенням на сьогодні буде надання Сполученими Штатами дозволу уражати аеродроми загарбників в РФ на глибокі відстані. Проте й у цього рішення є свій актуальний час.

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"Ми не можемо тактичною зброєю вирішувати стратегічні завдання, такі як КАБи і їхня авіація. ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевне, нам би допомогли сьогодні. Сьогодні. Коли є аеродроми, на яких вони використовують свої КАБи… Поки їхні КАБи не летять велику дистанцію, а отже ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми, які знаходяться на більшій відстані, де вони використовують інші ракети. Тож треба дозволити застосовувати ATACMS углиб Російської Федерації", - звернувся Зеленський.

Окремо Зеленський підтвердив, що Україна наростила виробництво далекобійних ударних дронів (дальність ураження деяких вже сягає понад 1300 км), але "ми повинні розуміти, що це - дрони".

"Неможливо потужність удару дрона порівняти з потужністю ударів ракети. Неможливо швидкість ракети порівняти зі швидкістю дронів", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, росіяни так само навчаться збивати дрони, як це свого часу зробила Україна з "Шахедами".

Військова допомога США - Білий дім зняв червоні лінії

Після проблем із затвердженням нової допомоги Україні Конгресом та успіхів російської армії Адміністрація Байдена зняла низку обмежень, які до цього були "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі розпочалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Нещодавно радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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