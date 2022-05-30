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У Зеленського підтвердили втрату контролю над Лиманом

30 травня 2022, 21:51

За його словами, російські війська намагаються "підрізати тили" українським силам.

арестович
Арестович / УНІАН, скріншот

Українські війська втратили контроль над містом Лиман в Донецькій області.

Як заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE, бої тривають в його околицях.

"Все-таки наші навколовоєнні джерела підтверджують, що Лиман в принципі під російським контролем. Є бої навколо Лиману в напрямку Озерного до переправи через Сіверський Донець, за якою Сіверськ", - зазначив він.

За його словами, російські війська намагаються "підрізати тили" українським силам, але поки особливого просування на цьому напрямку немає.

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Війна в Україні

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав ситуацію на фронті "ахової" для України. Наші військові поки не можуть наносити удари в тил ворога, так як не мають далекобійних засобів. Арестович зазначив, що зараз захід проходить перевірку на адекватність.

Також він заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни і посилення тиску на лінії Херсон - Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ і Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.

Читайте також:

війна в Україні Лиман Олексій Арестович війна Росії та України
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