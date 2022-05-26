Зеленський жорстко відповів на пропозиції "здати" частину території України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи", - підкреслив глава держави у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, "таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли сім'я пана Кіссінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все відмінно розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб позбутися від них або боротися з ними".

"Почали з'являтися і симптоматичні редакційні статті в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир", - сказав він, додавши, що "можливо, в New York Times в 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все-таки 2022 рік", - сказав президент.

"І з усіх цих геополітичних міркувань тих, хто радить Україні що-небудь віддати Росії, "великі геополітики" завжди не бажають бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію світу. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності – це не просто слово", - заявив він.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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