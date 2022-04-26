РФ завдала удару по Одеській області: потрапили в міст через Дністровський лиман

РФ атакувала міст через Дністер / Олексій Мась / odessa.dozor. ua

Міст через річку Дністер, що з'єднує Білгород-Дністровський район Одеської області і обласний центр, пошкоджений і в даний час закритий для проїзду, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження. Інформацію про те, що це за міст і що сталося, не розголошують з метою безпеки, повідомили в Білгород-Дністровській міськраді", - написав Братчук в Telegram.

Як уточнили в оперативному командуванні Південь, в Одеській області сьогодні через ракетний удар пошкоджено міст через Дністровський лиман.

"По Одеській області завдано ракетного удару. Є ураження мосту через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух по мосту перекрито. Просимо водіїв заздалегідь вибрати альтернативні маршрути руху", - сказано в повідомленні.

Довідка: Білгород-Дністровський і Одеський райони Одеської області з'єднують два мости через Дністер: підйомний автомобільно-залізничний міст в районі смт Затока на трасі Р70, яка проходить уздовж берега Чорного моря, і автомобільний міст через Дністер в районі с.Маяки на трасі М15, яка проходить через С. Паланка на території Молдови.

Ракетний удар РФ по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування" Південь " заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування" Південь " з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

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Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.