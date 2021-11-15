У Миколаєві лиман покрився соняшниковою олією

Лиман покрився масляними плямами / https://www.dei.gov.ua/

Поки в Україні стрімко летять вгору ціни на соняшникову олію, в акваторії Дніпро-Бузького лиману поблизу Миколаєва прорвало цілий трубопровід з цим продуктом.

У пресслужбі Державній екологічній інспекції повідомили, що це сталося під час навантаження труби на судно на причалі №12.

"В результаті дослідження проб води і даних про площу розливу буде розраховуватися збиток, який інспекція пред'явить забруднювачу", — повідомили в Держекоінспекції.

Відзначається, що перед завантаженням боновим загородженням забруднення було локалізовано і таким чином масло не поширилося в акваторії Миколаївського морського порту. Однак для очищення акваторії залучили спеціалізоване судно,яке очистило 3000 м. кв. акваторії.

Нагадаємо, експерти попереджають, що українцям загрожує чергове підвищення вартості соняшникової олії. Ціна може різко зрости і перевищити 100 грн за літр.

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