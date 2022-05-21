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Виїхати з міста неможливо: Маріуполь взяли під контроль кадирівці

21 травня 2022, 18:04

Відсьогодні будь-яка евакуація з Маріуполя стає неможливою.

війна, Буча, Маріуполь
Маріуполь / УНІАН, Reuters

У Маріуполі проходить ротація і окупантів змінюють на військових Росгвардії і кадирівців, які збільшують кількість блокпостів в місті та навколо нього.

Як передає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, виїхати з міста немає можливості.

"Наші джерела в місті повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску і блокпостах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів і представників так званої народної міліції "ДНР" міняють на представників Росгвардії і кадирівців. Крім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блокпости на грунтових дорогах, по яких можна було обійти фільтраційний контроль", - розповів він.

За його словами, це фактично означає, що з сьогоднішнього дня будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті переговорів.

"Всі, хто повірив пропаганді та інформаційному вкиданню окупантів збирався тимчасово повернутися в Маріуполь для вивезення особистих речей не робіть цього. На даний момент ви повинні пам'ятати - це дорога в один кінець", - додав він.

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Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату "Азовсталь" (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк "Азов".

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату "Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу "Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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війна в Україні війна Росії та України Маріуполь
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